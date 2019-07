Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nave Alex di Mediterranea sta facendo rotta verso nord fuori dalla zona Sar Libica abbiamo chiesto a Roma la segnalazione urgente di Lampedusa come porto sicuro più vicina di sbarco per le 54 persone salvate a bordo lo scrive su Twitter Mediterranea Saving humans è di nuovo scontro tra Matteo Salvini e legge il Ministro dell’Interno ribadisce la ...

Le notizie del giorno : scandalo nel mondo del calcio - Cairo fa sognare il Torino - Ultime su cessione Milan : scandalo NEL mondo DEL calcio – Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina“, nelle Marche, “attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro”. E’ la nota pubblicata nelle ultime ore dalla guardia di finanza, l’operazione è denominata ‘Cartellino giallo’ ed è stata ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora California : terremoto M6.4 - terrore a LA - 4 luglio - : Ultime notizie, ultim'ora di Oggi. terremoto in California, scossa M 6.4 e continuo sciame sismico vicino a Los Angeles, 4 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno oggi il presidente russo Vladimir Putin è stato acconto da papa Francesco al suo arrivo nella sala del tronetto dell’appartamento Pontificio con una calorosa stretta di mano Poi il colloquio privato con il pontefice nella sala della biblioteca conclusa la visita in Vaticano Putin è salito al Quirinale per l’incontro con il Presidente della Repubblica ...

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno con un post su Facebook le ministro del lavoro Luigi Di Maio anticipato pioggia non c’era oltre 5000 assunzioni all’INPS che proprio oggi l’istituto ha reso noto 2018 l’evasione contributiva accertata a seguito dell’attività di vigilanza ispettiva dell’Istituto ammonta a 1117 milioni di euro Il dato è ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ La Roma insiste per Mertens - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie 4 luglio 2019. Bivio per Insigne, ufficiale l'addio di Raul Albiol: ecco tutte le indiscrezioni sulle trattative.

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 4 luglio e nessun Giuliano Ferrigno visita del presidente russo Vladimir Putin a Roma incontro prima con Papa Francesco in Vaticano poi il capo del Cremlino già parlato di rapporti collaudato in Italia ha annunciato di essere pronta alleviare il dialogo su un’ampia azienda strategica con gli Stati Uniti di Trump è salito al colle per incontrare al Quirinale Sergio Mattarella ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Tunisia : 80 migranti dispersi in mare - 4 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. 80 migranti sarebbero dispersi in mare al largo della Tunisia forse a seguito di un naufragio, 4 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano ferrina tu non posto su Facebook le ministro del lavoro Luigi Di Maio anticipato che oggi annuncerà oltre 5000 assunzioni all’INPS che proprio oggi l’istituto ha reso noto che a fine 2018 l’evasione contributiva accertata a seguito dell’attività di vigilanza ispettiva dell’Istituto ammonta a 1117 milioni di euro in ...

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano riunione il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Roma grande attesa per il primo incontro della sua visita quello con il papa in Vaticano sarà il terzo tra il capo del Cremlino e Francesco in un’intervista Udine parla di rapporti collaudati con l’Italia annuncia di essere pronto a riavviare il dialogo su un’ampia agenda strategica con gli ...

Scuola - precariato e assunzioni 2019/20 docenti e ATA Ultime Notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da evitare in studio nuovo appuntamento con l’informazione Roma blindata per la visita del presidente russo Vladimir Putin atterrato a Fiumicino poco dopo le 13 tanti gli appuntamenti in programma Papa Francesco in Vaticano Mattarella al Quirinale conta Palazzo Chigi Di Maio Salvini a Villa Madama poi un incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico di vecchia ...

Ultime Notizie Roma del 04-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale con Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e politica continuano a viaggiare a braccetto c’è anche un versante legata allo scambio di voti nell’inchiesta della dda Milanese che ha portato a 34 arresti e che vede al centro dell’indagine il business legato ai parcheggi nell’area dell’aeroporto Malpensa in particolare da quanto emerge L’associazione mafiosa ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Liverpool su Koulibaly - James Rodriguez.. - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Bivio per Insigne e affaire James: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative.