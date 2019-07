Stromboli | il video dell' esplosione girato dal sopravvissuto VIDEO

Stromboli - le spaventose immagini dell’esplosione riprese dal sopravvissuto : “C’era fuoco ovunque - eravamo disidratati. Ho provato a salvarlo con la respirazione bocca a bocca” [VIDEO] : spaventose le immagini che il turista brasiliano Thiago Takeutisi ha registrato con il suo smartphone sullo Stromboli proprio quando il vulcano è entrato in eruzione. Mentre Takeutisi stava percorrendo il sentiero di Punta dei Corvi, che sovrasta la frazione di Ginostra, riprendendo il paesaggio, una gigantesca nuvola scura e piena di lapilli incandescenti è esplosa sopra la sua testa e quella dell’amico Massimo Imbesi, che sarebbe morto poco ...

Esplosione Stromboli e Tsunami : rilevati movimenti anomali del mare a Marina di Camerota e Palinuro nel Cilento [VIDEO] : Due forti e inattese esplosioni hanno interessato il vulcano di Stromboli tra le 16,45 e le 17 del 3 luglio 2019. Circa 30 minuti dopo in alcune spiagge del Cilento , Buondormire vicino all’Arco Naturale di Palinuro e Calanca a Marina di Camerota , i bagnanti hanno notato un anomalo movimento dell’acqua Marina con abbassamenti e sollevamenti di alcune decine di cm. Con ogni probabilità, il fenomeno è da mettere in relazione a quanto ...

Stromboli - vulcano sorvegliato speciale/ Video esplosione - fuga turisti dopo eruzione : Stromboli , Video esplosoine: ultimi focolai contenuti ma Protezione Civile giudica ancora pericoloso il vulcano e diffonde allerta gialla. turisti in fuga .

Stromboli - le incredibili immagini del momento dell’esplosione riprese da uno yacht [VIDEO] : Emergono nuove immagini delle violente esplosioni che si sono verificate sul vulcano Stromboli ieri, che hanno portato alla sfortunata scomparsa di una persona e che hanno gettato i tanti turisti che affollavano l’area nel panico. Nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo si vede il vulcano ripreso dal mare, a bordo di uno yacht , il Gioia Solaris One 44. Tutto sembra tranquillo quando improvvisamente l’esplosione genera l’enorme ...

