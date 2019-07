Roma | la guerra delle botticelle arriva in Parlamento La Lega contraria ai divieti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lanein. È prevista bagarre alla Camera per il prossimo martedì, quando verrà affrontata in Commissione Trasporti la discussione relativa al divieto di circolazione nel comune dicaratteristiche carrozze trainate dai cavalli, utilizzate soprattutto dai turisti. Il provvedimento voluto dalla sindaca Virginia Raggi è stato però sospeso dal Tar. Per questo motivo verranno presentati due emendamenti affini a firma di Patrizia Prestipino (Pd) e di Michela Vittoria Brambilla e Federica Zanella (Fi). Il tentativo è quello di superare il pronunciamento dei giudici amministrativi introducendo una legge che vada a tutelare direttamente gli animali. La questione è esplosa quando lo scorso martedì il Tar del Lazio ha sospeso l’ordinanza emanata il 26 giugno dalla sindaca Raggi che vietava le circolazione dei tradizionali carretti fino ...

