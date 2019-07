Nella preistoria gli uomini rimodellavano il loro cranio

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) (Foto: Zhang et al., American Journal of Physical Anthropology, 2019) La deformazione cranica indotta era una pratica molto diffusa, che consisteva nel rimodellare iltramite panni o assi di legno, in modo da farlo crescere con una forma appiattita e allungata. E ora, un team di ricercatori della Jilin University in Cina e della Texas A&M University ha appena scoperto, in quella che oggi è la Cina nord-orientale, le più antiche testimonianze di questa pratica, portando alla luce nel sito archeologico di Houtaomuga a Jilin, ben 25 teschi umani, 11 dei quali mostrano segni evidenti della deformazione cranica, risalenti a un periodo che va dai 12mila ai 5mila anni fa. Questi teschi, raccontano i ricercatori, appartenevano a 5 adulti (di cui 4e una donna) e 6 bambini, di età compresa tra i 3 e i 40 anni. Servendosi della tomografia computerizzata e della ...

