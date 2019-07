Migranti,amb.libico: aiuti per rimpatri

"Non è vero" che il governo di Tripoli "vuole rilasciare tutti iche alloggiano nei campi", come quello di Tajoura bombardato nei giorni scorsi,ma "non vogliamo esporli ai rischi del conflitto in corso. Vogliamo l'aiuto dell'Italia e dell'Ue per riportarli nei Paesi di origine". Lo dice l'ambasciatorea Roma all'Adnkronos. La dichiarazione precisa quanto detto dal ministro dell'Interno, che dopo il bombardamento del centro peraveva affermato di volerli chiudere tutti.(Di venerdì 5 luglio 2019)