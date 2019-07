Migranti, 65 soccorsi da Alan Kurdi

Altrinel Mediterraneo. La nave "" della Ong tedesca Sea Eye ha soccorso e salvato 65al largo della Libia.Ora è cominciata la procedura per conoscere la disponibilità per la presa in carico e attende risposte da Malta,Roma,Tripoli. A bordo del gommone soccorso c'è una giornalista. Secondo la Ong tedesca,il gommone aveva un motore funzionante e carburante sufficiente ma gli occupanti non avevano telefoni satellitari o gps e "senza alcuna conoscenza nautica il l loro destino era segnato",(Di venerdì 5 luglio 2019)