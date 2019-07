Maturità 2019, gli errori di studenti e prof: “Venezuela in Asia e Matteotti capo dello Stato” (Di venerdì 5 luglio 2019) La Maturità 2019 sta per finire: con i colloqui orali alle battute finali e poi l'uscita dei quadri con i voti finali si chiuderà definitivamente il nuovo esame di Stato, in cui non sono mancati gli strafalcioni di studenti e professori che sono stati segnalati a Skuola.net. Dalla letteratura alla storia, passando per la matematica, ecco gli errori più eclatanti e divertenti della Maturità. (Di venerdì 5 luglio 2019) Lasta per finire: con i colloqui orali alle battute finali e poi l'uscita dei quadri con i voti finali si chiuderà definitivamente il nuovo esame di Stato, in cui non sono mancati gli strafalcioni diessori che sono stati segnalati a Skuola.net. Dalla letteratura alla storia, passando per la matematica, ecco glipiù eclatanti e divertenti della

La materia più soggetta da parte degli studenti è senza ombra di dubbio la letteratura, sia italiana che internazionale. Così è capitato che per qualcuno Gabriele D’annunzio sia stato uno dei primi "estetisti" d’Italia, mentre per altri si può tranquillamente definire un "poeta water". Per non parlare di Giovanni Verga, a cui hanno tolto la paternità dei Malavoglia, affermando come l'opera sia nata dalla mente di Italo Svevo. Secondo alcuni "X Agosto" è una lirica scritta da Dante e non da Pascoli. Parlando di 1984 di Orwell, una ragazza avrebbe chiamato ripetutamente in causa il protagonista Will Smith, come l'attore, invece che Winston Smith. Strafalcioni anche in storia, tra le materie meno amate, e si potrebbe dire anche studiate, dai maturandi. Quest'anno in particolare, la maggior parte degli errori sono stati riservati alla Guerra Fredda. Secondo un maturando, l’aggettivo è riferito al fatto che la Guerra fu combattuta "senza sentimento", in maniera crudele e distaccata, mentre per un altro, la Guerra è così chiamata perché ha avuto come luogo di svolgimento la Siberia.



Un capitolo a parte, infine, merita una delle novità dell'orale della Maturità 2019 così come previsto dalla nuova normativa in vigore, e cioè Cittadinanza e Costituzione, bersagliata da ogni lato. Numerose sono state le segnalazioni di studenti totalmente impreparati sulle attuali cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica: molti non riescono a citare neanche un nome, molti altri invece cercano di sopperire a questa mancanza, tirando fuori nomi quanto meno fantasiosi. Un maturando ha risposto Conte, sbagliando il colpo di qualche grado; un altro ha parlato di Matteotti; il terzo non solo ha sbagliato personaggio ma anche cognome, chiamandolo Matteozzi.



A sbagliare, però, non sono stati solo gli studenti. Sempre Skuola.net ha chiesto a 1500 maturandi di segnalare gli strafalcioni dei membri delle commissioni d'esame. E non sono stati pochi. È ancora la letteratura uno dei punti deboli, anche per chi è dietro la cattedra. Ungaretti è uno dei poeti su cui, incredibilmente, cadono più spesso: c’è chi, come un professore di scienze, giurerebbe di aver visto il suo nome sotto il componimento "Ossi di seppia", che invece è di Eugenio Montale; chi gli attribuisce Mastro Don Gesualdo, scritto però da Giovanni Verga. Addirittura alcuni riferiscono che una docente sia arrivata ad affermare che sia proprio Ungaretti e non Leopardi l'autore de "L’infinito". Non va meglio quando si parla di geografia. Per qualcuno "l'America si trova a est del mondo", mentre per un altro "il Venezuela è uno degli Stati dell’Asia". Che dire, infine, della matematica? Un prof ha chiesto a un suo alunno di spiegare il famoso "Teorema di Petrarca", mentre un altro ha affermato davanti a un maturando che "la forza di gravità è uguale a 10".