LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 5 luglio | Fiammetta Rossi d’argento nel trap

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE19:58 CALCIO – L’Italia maschile si impone per 2-0 sull’Ucraina grazie alle reti di Strada e Mercadante. 19:53 SCHERMA – Un vero peccato! L’italiana Mancini sembrava in controllo invece la seconda semifinale se l’è aggiudicata per 15-13 la francese Patru che incontrerà Cipressa più tardi in finale. 19:51 NUOTO – Gli azzurri Di Cola e Ciampi si piazzano rispettivamente secondo e terzo nella prima semifinale dei 200m stile libero e raggiungono la finale! 19:49 SCHERMA – Attenzione, rientra la francese Patru: ora la nostra Mancini comanda per 12-10 ma è tutto ancora in gioco per l’accesso in finale dove è già presente l’altra italiana Cipressa. 19:47 NUOTO – Tocca alle semifinali dei 200m stile libero maschili: subito in vasca i due azzurri ...

