I fuochi d' artificio per la giornata dell' indipendenza

Festa dell’Indipendenza : un milione di persone a New York per i fuochi d’artificio : Oltre un milione di persone si sono riunite a New York, sulle sponde dell’East River, tra Manhattan e Brooklyn, per ammirare i consueti fuochi di artificio del 4 Luglio, Festa dell’Indipendenza. Dopo 5 anni, lo spettacolo pirotecnico, offerto dai grandi magazzini Macy’s, è tornato ad avere come base il ponte di Brooklyn. L'articolo Festa dell’Indipendenza: un milione di persone a New York per i fuochi d’artificio ...

fuochi d’artificio e un doodle sul baseball oggi 4 luglio su Google : La ricerca di "fireworks" oppure "Fourth of July" nella Ricerca Google su desktop o dispositivo mobile riempirà il vostro schermo con uno spettacolo di Fuochi d'artificio, mentre un doodle a tema baseball offrirà agli utenti degli Stati Uniti in un simpatico mini gioco. L'articolo Fuochi d’artificio e un doodle sul baseball oggi 4 luglio su Google proviene da TuttoAndroid.

fuochi d’artificio nello spazio : Hubble cattura un’immagine mozzafiato di Eta Carinae : Grazie alla Wide Field Camera 3 il Telescopio Spaziale Hubble ha catturato un'immagine straordinaria della stella binaria Eta Carinae, un affascinante oggetto sito nella costellazione della Carena. Nel 1838, forse a causa della distruzione di una terza stella presente nel sistema, si è verificata la Grande Eruzione che ha determinato l'aspetto esplosivo di Eta Carinae.

Il telescopio spaziale Hubble scatta una nuova foto dell’esplosione della stella Eta Carinae : “fuochi d’artificio spaziali” : Un fuoco d’artificio cosmico al rallentatore: e’ quello che ha immortalato il telescopio spaziale Hubble osservando nell’ultravioletto la Nebulosa Omuncolo, generata dalla violentissima esplosione che quasi due secoli fa rese la stella Eta Carinae una delle piu’ brillanti del firmamento, tanto da essere usata come punto di riferimento per la navigazione. L’immagine, la piu’ dettagliata della stella ripresa in ...

Europei Under 21 - limitazioni di vendita di alcolici a Udine : fuochi d’artificio dopo la partita : vendita vietata di superalcolici e vino per tutta la giornata a Udine per la finale degli Europei Under 21, Spagna-Francia. E’ quanto deciso da un’ ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini su richiesta della Questura dopo un vertice negli uffici di viale Venezia. Lo riporta il Messaggero Veneto, aggiungendo che saranno vietate, inoltre, tutte le bevande con gradazione superiore ai 5 gradi, lattine e bottiglie, anche in ...

L’addio degli Obama a Clooney tra fuochi d’artificio “bio” e l’endorsement mancato : Giacca per Barack e il divo di Hollywood, sportiva Michelle sul motoscafo che li ha accompagnati nel giro tra ville e alberghi dopo un soggiorno di tre giorni a casa dell’attore. L’ex presidente innamorato del lago: «È così magico da togliere il fiato»

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019. 16 giugno : fuochi d’artificio azzurri! Batki e Pellacani d’oro nel sincro dalla piattaforma. Bronzo dai 10 metri per il 15enne Giovannini : Finale col botto, anzi con i botti per l’Italia dei Tuffi nella tappa di Bolzano del Grand Prix. Gli azzurri si prendono la copertina nell’ultima giornata di gare e la notizia più positiva è che sul podio ci salgono soprattutto i teenagers Chiara Pellacani, prima nel sincro dalla piattaforma con la veterana di gran classe Noemi Batki e seconda nella gara individuale dal trampolino 3 metri e il nome nuovo, Riccardo Giovannini, 15 anni ...

Spaventato dai fuochi d'artificio - il cane si rifugia in Chiesa (e assiste alla messa) : Nella Chiesa di San Folco Pellegrino - a Santopadre, nel Frusinate - don Giuseppe Rizzo accoglie di tanto in tanto un...

Juventus - le immagini della festa scudetto : luci - fuochi d’artificio e spettacolo [FOTO] : 1/23 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...