Fassina | emergenza rifiuti dovuta a responsabilità politiche e non di Ama

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma – “Di fronte all’insostenibile condizione del ciclo deia Roma e’ inaccettabile rivolgersi ad Ama con il messaggio implicito che incolpa i lavoratrici e lavoratori lavativi. Lavoratrici e lavoratori di Ama nella stragrandissima maggioranza operano in condizioni proibitive, spesso indecenti e diventano capro espiatorio di cittadini giustamente inferociti. L’ordinanza della Giunta Zingaretti si e’ resa necessaria per precettare gli impianti nel Lazio, non i lavoratori che, con grande senso di responsabilita’, hanno accettato i tre turni giornalieri e ulteriore lavoro straordinario nei festivi. Vanno messi in fila i problemi: la carenza nella raccolta, oltre che a insufficienti impianti di sbocco, dipende dai pochi mezzi circolanti, decimati dai guasti e dalle scarse risorse a disposizione per la manutenzione. È evidente che le ...