Xiaomi spiega come ha creato i colori particolari di Mi CC9 e CC9e

Xiaomi abbandona le serie Mi Note e Mi Max e spiega il senso della nuova serie CC : Xiaomi conferma l'abbandono delle serie MiMax e Mi Note , e ci spiega il senso della nuova serie CC, annunciata ieri in Cina.

Xiaomi spiega come funziona la fotocamera sotto al display : Grazie ad una sezione trasparente dello schermo OLED, Xiaomi ed OPPO hanno prodotto i primi prototipi di smartphone con fotocamera posizionata sotto al display: vediamo assieme come funziona.