Uomini e Donne | anticipazioni | svelate le identità dei nuovi tronisti

Uomini e Donne - Noel Formica confessa : "La mia relazione con Alessandro Sandomenico è finita!" : L'ex dama del trono over rivela i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi dall'uomo.

Uomini e Donne Andrea e Natalia : convivenza e famiglia - confessioni : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia: come procede la loro storia dopo un mese dalla scelta? Tutte le loro emozioni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono l’unica coppia reduce della seconda parte di Uomini e Donne. Dopo che sia Angela Nasti che Giulia Cavaglia hanno annunciato la rottura con i rispettivi ex, e non […] L'articolo Uomini e Donne Andrea e Natalia: convivenza e famiglia, confessioni proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - Giulia chiarisce con i fan : 'Non era la macchina di Raselli' : Giulia Cavaglià è intervenuta su Instagram per smentire le voci riguardanti un suo avvicinamento a Giulio Raselli. Dopo la rottura con Manuel Galiano, ufficializzata solo qualche giorno fa, i movimenti dell'ex tronista sono stati monitorati dai fan che hanno notato una strana somiglianza tra l'auto in cui si trovava lei e quella del suo ex corteggiatore. A questo punto, non è stato difficile giungere a veloci conclusioni, ipotizzando che la ...

Giulio Raselli sul trono : i fan di Uomini e Donne scrivono a Raffaella Mennoia : Giulio Raselli tronista dopo Uomini e Donne e Temptation Island? I fan scrivono a Raffaella Mennoia Gli occhi di tutti i fan di Uomini e Donne sono puntati su Giulio Raselli in questi giorni. Con la sua partecipazione a Temptation Island come tentatore e il gossip sul riavvicinamento con Giulia Cavaglia (poi smentito da entrambi), […] L'articolo Giulio Raselli sul trono: i fan di Uomini e Donne scrivono a Raffaella Mennoia proviene da ...

Uomini e Donne - addio Nilufar! Giordano Mazzocchi dimentica la tronista con la ex Miss Italia : Non è passato molto tempo dalla rottura tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne i due, lei ex tronista e lui ex corteggiatrice, hanno anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Ricordate? Nel villaggio delle fidanzata c’era anche l’altro pretendente della bella Nilufar, Nicolò Ferrari, e l’atteggiamento di entrambi non era piaciuto a Giordano ma poi la cosa era rientrata e ...

Uomini e Donne News Nicolò Ferrari - critiche feroci e sfogo improvviso : “Fissati” : News Uomini e Donne, Nicolò Ferrari si sfoga su Instagram Le ultime News su Uomini e Donne hanno come protagonista un amatissimo corteggiatore, poi tentatore a Temptation Island; parliamo di Nicolò Federico Ferrari che nelle sue ultime Instagram stories ha fatto un bel discorso che abbiamo apprezzato tanto in quanto differente dai soliti che ci […] L'articolo Uomini e Donne News Nicolò Ferrari, critiche feroci e sfogo improvviso: ...

Uomini e Donne : Giulia fa chiarezza sul suo rapporto con Giulio : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne non frequenta Giulio Raselli: la rivelazione Ieri è circolata un’incredibile indiscrezione on line inerente al fatto che Giulia Cavaglià avrebbe iniziato a frequentare Giulio Raselli dopo la rottura con Manuel. Un gossip partito dal fatto che molti fan hanno pensato che la macchina in cui la ragazza si è mostrata in un video pubblicato recentemente su instagram fosse quella di Giulio. E dopo tante ...

Uomini e Donne esplosione la villetta di Anna e Carmine lei sarebbe grave : La coppia formata da Anna e Carmine è nata al programma “Uomini e Donne” ha avuto un brutto incidente domestico, proprio nella villetta in provincia di Avellino dove abitano si è verificato l’incidente causato da una fuga di gas.Carmine ha riportato ferite lievi, mentre le condizioni della donna sono più gravi e ora si trova ricoverata al Centro grandi ustionati di Bari. L’incidente è avvenuta il 25 giugno scorso, ma solo nelle ultime ore è ...

Uomini E Donne news : dopo Nilufar - Giordano con un ex miss Italia? (Foto) : Giordano Mazzocchi – a distanza di cinque mesi dalla rottura con Nilufar Addati – sembrerebbe aver ritrovato la felicità accanto a Rachele Risaliti, vincitrice del concorso miss Italia del 2016. A scoprire i due... L'articolo Uomini E Donne news: dopo Nilufar, Giordano con un ex miss Italia? (Foto) proviene da Gossip, news, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gossip Uomini e donne - amore a gonfie vele per Teresa e Andrea : 'Andremo a convivere' : Le coppie nate nella prima parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne continuano ad essere felici e innamorate, a differenza di quanto accaduto dopo le scelte avvenute a maggio. Tra coloro che esprimono spesso il proprio amore ci sono senza dubbio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i quali continuano a frequentarsi stabilmente nonostante un inizio abbastanza complicato del loro rapporto. Prima era arrivato il 'no' di lui in occasione della ...