Un successo franco-tedesco con l’Italia a bordo campo

(Di giovedì 4 luglio 2019) La prima reazione è ovviamente di sollievo. Che al terzo tentativo, dopo estenuanti consultazioni, e interminabili maratone negoziali, il Consiglio europeo sia riuscito ieri in extremis a trovare un accordo sul pacchetto di nomine ai vertici delle istituzioni dell’Ue è di per sé una buona notizia.Altrettanto importante la notizia di oggi dell’elezione, al secondo scrutinio, di David Sassoli, italiano ed esponente dei socialisti e democratici, alla presidenza del Parlamento europeo.Certo sarebbe stato un clamoroso segnale di divisione e incertezza se i capi di Stato e di governo non fossero riusciti a trovare una intesa prima della seduta solenne del Parlamento europeo che doveva eleggere il suo presidente. Ma il rischio era molto concreto perché il quadro politico emerso dai risultati delle elezioni europee del 26 maggio ...

