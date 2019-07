Torino | omicidio all' agriturismo Ca’ Matilde | arrestato il gestore

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Federico Garau Secondo il racconto dei testimoni, i due uomini non andavano d'accordo e discutevano spesso. Ieri pomeriggio, tuttavia, la situazione è degenerata: il 52enne Luciano Cavallo ha accoltellato per ben 3 volte allo stomaco il dipendente Valter Sansò, un ex detenuto Lite sfociata inin undi Carmagnola (), dove ieri pomeriggio il 52enne Luciano Cavallo ha letteralmente perduto il controllo, accoltellando a morte Valter Sansò, un ex detenuto di 55 anni. Secondo quanto riferito dalla stampa locale fra i due non scorreva buon sangue fin dall'arrivo del 55enne in azienda, appena 2 mesi fa. Sono molti i testimoni che dichiarano di avere visto Cavallo, cuoco edel ristorante dell'Ca’, discutere animatamente ed in più occasioni con Sansò, assunto come giardiniere ed autista dopo un lungo periodo in prigione. Il ...

