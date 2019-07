ilsole24ore

(Di giovedì 4 luglio 2019) La Banca centrale d’Australia haato idi 25 punti base, portandoli al minimo storico (1%). Si tratta della seconda riduzione in 30 giorni per Sidney dopo quella...

Borseit : Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di bene rifugio ma anche di bene per tutelarsi dalla svalutazione del… - 24finanza : Tassi, corsa alle sforbiciate delle banche centrali. Nel 2019 già 39 tagli - Andreblanz : RT @fdragoni: “Quando abbiamo la stessa moneta non si può per definizione svalutare non si possono cambiare i tassi di interesse e allora s… -