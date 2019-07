Stromboli | dopo l' emergenza si spengono gli ultimi focolai

Stromboli : è quiete dopo le esplosioni di ieri 2 luglio : Detriti e polvere nera coprono tutta l’isola dell’arcipelago delle Eolie. La situazione a Stromboli sembra però tornare alla normalità in seguito alle due violente esplosioni verificatasi intorno alle 16:46 di ieri, 2 luglio, e la notte appena trascorsa è stata relativamente tranquilla per abitanti e turisti. Paura tra gli astanti e turisti dopo la paura e la constatazione della morte dell'escursionista 35enne Massimo Imbesi e di almeno tre ...

Stromboli - dopo l’eruzione incendi e pompieri a lavoro : piccoli terremoti nella notte : dopo l'eruzione del vulcano e lo spavento di ieri, a Stromboli la situazione sta tornando alla normalità, con i vigili del fuoco impegnati con i canadair a spegnere gli ultimi focolai provocati dalla pioggia di lapilli e materiale incandescente in seguito alle esplosioni. nella notte si sono registrate piccole scosse di terremoto, inferiori alla magnitudo 2, mentre sull'isola si piange Massimo Imbesi, il 35enne unica vittima dell'eruzione. ...

Stromboli il giorno dopo l'eruzione : ultimi focolai sul vulcano. FOTO : Stromboli il giorno dopo l'eruzione: ultimi focolai sul vulcano. FOTO dopo le esplosioni di mercoledì, la situazione è rientrata nella norma. Registrate alcune piccole scosse di assestamento. Vigili del fuoco e canadair ancora in azione per spegnere i roghi. L'isola si è risvegliata coperta da detriti e pomice ...

Stromboli - l’alba del giorno dopo illumina il disastro : “sembra zona di guerra”. Scosse nella notte - turisti scappati senza nulla [FOTO e VIDEO] : ”Ginostra sembra una zona di guerra, è l’area più colpita, completamente ricoperta da detriti e pomice nera”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte da Stromboli e Ginostra dopo l’eruzione che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Messina, Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta di 35 anni. Ferito, in maniera per fortuna non ...

Stromboli - l’alba sul vulcano dopo l’eruzione : alte colonne di fumo si alzano dal cratere. Il video dall’alto : Immagini girate da un elicottero della polizia che ha sorvolato il vulcano Stromboli. Il vulcano ha eruttato nel pomeriggio del 3 luglio. All’indomani dell’eruzione, dal cratere si alza ancora un’alta colonna di fumo bianco. Stromboli, esplosioni nel cratere del vulcano. Sindaco: “Turista morto durante escursione”. Persone si tuffano in mare ...

Stromboli - notte serena dopo esplosioni : 8.25 notte relativamente tranquilla a Stromboli, dove la situazione sta tornando lentamente alla normalità dopo le due violente esplosioni di ieri che hanno causato la morte del 35enne Massimo Imbesi e almeno tre feriti non gravi nella frazione di Ginostra e tanta paura tra abitanti e turisti che erano sull'isola. Ci sono state dei terremoti di poca energia,forse come effetto dell'assestamento del vulcano,che sono stati avvertiti,ma non hanno ...

Dopo la grande paura sullo Stromboli la notte è passata tranquilla : notte tranquilla allo Stromboli dove ieri violente esplosioni, con espulsione di materiale incandescente, avevano provocato la morte di un escursionista 35enne di Milazzo. Il vulcano, continuamente monitorato, al momento fa registrare parametri nella normalità. Restano mobilitatie le squadre della Protezione civile regionale e dei vigili del fuoco, oltre ai Canadair. Poco al largo resta una nave allestita per un'eventuale ...

Eruzione Stromboli : la situazione dopo le violente esplosioni - nave pronta per eventuali evacuazioni : dopo violente esplosioni ed espulsioni di materiale incandescente, l’attività del vulcano Stromboli sembra essere rientrata nella normalità. Ieri, oltre agli incendi, si è registrata anche una vittima, un escursionista 35enne di Milazzo, ed un ferito lieve. Il vulcano è strettamente monitorato: al momento fa registrare parametri nella norma. Mobilitate le squadre della Protezione civile regionale e dei vigili del fuoco, ed anche i ...

Stromboli - le prime immagini del vulcano stravolto dopo l’esplosione : il VIDEO della Polizia dall’elicottero : Stromboli è stravolto. Il costone della Sciara del Fuoco ha cambiato conformazione dopo l’esplosione che alle 16:46 di oggi ha ucciso un escursionista, ferito un altro ragazzo che era con lui e mandato le isole Eolie nel panico. Migliaia di turisti sono scappati, e Ginostra è rimasta senza luce e gas per gli incendi innescati dal violento parossismo. Impressionanti le immagini aeree girate dalla Polizia dopo l’esplosione: Stromboli, ...

Vesuvio e Campi Flegrei - livello di allerta dopo Stromboli/ C'è piano di evacuazione : Vesuvio e Campi Flegrei eruzione? livello di allerta vulcani dopo le esplosioni dello Stromboli. Pronto un piano di evacuazione.

Stromboli - dopo l’esplosione arrivano i Canadair. Il sindaco : “No allarmismi” : Esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano di Stromboli. I turisti preoccupati si sono tuffati in mare mentre la Guardia Costiera ha fatto sapere che aiuterà chi lo vorrà a lasciare l'isola, anche se non ci sono motivi per l'evacuazione: almeno 30 persone hanno già lasciato l'sola. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. In fiamme la frazione di Ginostra. Nessun danno a cose o ...