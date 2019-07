Erano un limite! Sorelline di 3 anni e 16 mesi uccise in modo atroce dalla mamma

(Di giovedì 4 luglio 2019) Treuna, sedicil’altra: duemorte ammazzate nel giro di diciotto giorni per mano della, secondo le accuse. Louise Porton, 23di Rugby, Regno Unito, avrebbe ostruito le loro vie respiratorie. Il processo a suo carico per la morte delle piccole Lexi Draper e Scarlett Vaughan si è aperto in questi giorni, ma i fatti risalgono al gennaio 2018. Prima è morta Lexi, la maggiore delle due.Il 2 gennaio la bimba è stata portata in ospedale con apparenti problemi respiratori ma i medici, convinti avesse un’infezione al torace, l’hanno rimandata a casa con una cura antibiotica. Poco più di 10 giorni dopo, però, i paramedici intervenuti a casa della 23enne hanno trovato Lexi priva di sensi. È morta poco dopo. Passa qualche giorno, è il primo febbraio quando a Scarlett tocca la stessa sorte.La piccola, sediciappena, è stata trovata morta.Louise aveva detto ai medici che si era addormentata in auto nel tragitto verso l’ospedale, ma forse era deceduta già da qualche ora. La donna ha sempre detto ai medici che le figliemorte a causa dell‘influenza. “Qualcuno aveva interferito con il loro respiro – ha detto in aula il giudice Oliver Saxby – Entrambe sono morte è vero per patologie respiratorie ma non riconducibili ad alcuna causa naturale”...