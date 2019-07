Serata di record per i maestri della pittura da Sotheby’s

Golden Gala – Prima Serata da record con 8 primati Mondiali - ma gli italiani non brillano : Atletica, Golden Gala da record: 8 Primati Mondiali stagionali, ma gli italiani non brillano all’Olimpico Il Golden Gala Pietro Mennea reGala una serata sontuosa per la quarta tappa della IAAF Diamond League, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono ben otto i Primati Mondiali stagionali realizzati nella magnifica cornice di uno stadio Olimpico degno della grande atletica, con 37.757 spettatori. ...