Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti | quegli “aumenti di spesa” da presidente di

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il provvedimento di condanna sta tutto in tre parole: “aumento di. È per questo motivo che mercoledì ladeidella Toscana haa pagare 15 mila euro per un danno erariale relativo al 2006 quando l’ex premier eradella Provincia di Firenze. Secondo i giudici contabiliavrebbe nominato quattro direttori generali al posto di uno, provocando così un danno complessivo all’ente pari a 125mila euro totali. Ma se la questione si fermasse qui – e senza considerare la rilevanza etica – l’exdel Consiglio potrebbe non doversi strappare le vesti, ricorrere in appello e nel caso risarcire il danno. Invece no perché, insieme alla condanna, mercoledì è arrivata un’altra tegola:negli scorsi giorni ha ricevutoProcura un “invito a dedurre” per un altro presumo danno erariale riguardo alla nomina di due collaboratori non ...

