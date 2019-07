Giorgia | Ho paura di volare

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sul settimanale Grazia in edicola questa settimana la cantanteha parlato della suadi, che è determinata a vincere per amore di suo figlio.Scrive l'interprete nella rubrica La confessione: "Non vado fiera di questa miadi prendere l'aereo. Si tratta di una mia, una macchia sull'essere la donna senzache vorrei essere, e invece ... Ma ho lottato per sconfiggere questa, e ad un certo punto l'ho anche vinta. Ho alternato fasi di vita in cui vivevo su un aeroplano anche cinque giorni su sette ed altre in cui, tipo ora, al solo pensiero di starci mi sudano le mani, mi si chiude lo stomaco e si riaffaccia il panico". La Todrani rivela che per ladiha perso anche occasioni importanti di lavoro all'estero, concludendo: "Ora abbiamo un figlio, e da genitori di paure ne vengono tante, alcune nuove altre invece sono vecchie nemiche, ma ...

giorgia_guiggi : RT @NFratoianni: Ho consegnato a #Salvini un disegno di mio figlio di 6 anni: ha disegnato una barca in mare con degli altri bambini e ha f… - giorgia_bay : RT @peanutsfudge: Quando siete sul water non avete mai paura che un serpente esca dal fondo e vi entri nel culo perché io sempre - UnTemaAlGiorno : RT @CrisLionLeo: 'Quante pugnalate può sopportare un Cuore malconcio?' [Giorgia Penzo, Ogni giorno come il primo giorno - 2018] Dipende… -