Emergono i requisiti per la versione PC di Code Vein

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019)è il nuovo titolo RPG soulslike a tema anime di Bandai Namco, il gioco dovrebbe essere disponibile quest'anno su PC e console.Come riporta Gamingbolt, se avete intenzione di giocare al titolo su PC forse vi farà piacere sapere che sono stati pubblicati iminimi e consigliati del gioco, fortunatamente non avrete bisogno di un PC troppo potente. Minimi Leggi altro...

Eurogamer_it : Emergono i requisiti per la versione PC di #CodeVein - infoitscienza : Emergono i requisiti aggiornati per la versione PC di Shenmue 3 - Eurogamer_it : Emergono i requisiti aggiornati per la versione PC di #Shenmue3 -