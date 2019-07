Due incidenti nel modicano | quattro feriti

Boeing donerà 100 milioni di dollari alle famiglie delle vittime dei Due incidenti dei 737 Max : Boeing, la grande società statunitense costruttrice di aeroplani, ha annunciato che donerà complessivamente 100 milioni di dollari (circa 90 milioni di euro) alle famiglie delle persone morte nei due incidenti dei suoi 737 Max, avvenuti uno a ottobre in Indonesia

Incidenti stradali - un automobilista su Due non lascia i propri dati. “E’ inutile” : Italiani testimoni di un incidente d’auto? Omertosi: lo dice un’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat e che ha coinvolto un campione di oltre 1.200 persone comprese fra 18 e 74 anni. Ne emerge che il 55,7% dei nostri connazionali che assiste a un incidente non lascia i propri dati né alle autorità né alle persone implicate nell’accaduto. Tuttavia, “la disponibilità a farsi coinvolgere vari ...

Due incidenti stradali a Modica : 3 feriti : Due incidenti stradali tra ieri e oggi a Modica. Tre feriti. Un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Due morti in Due incidenti sul lavoro : 16.21 Ancora morti sul lavoro. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto in un cantiere nautico nel porto di Gioia Tauro. La vittima sarebbe rimasta colpita da un cavo che si è spezzato all'improvviso,durante le operazioni di alaggio di un'imbarcazione da diporto attraverso l'uso di una gru. Proprio il cavo di quest'ultima si sarebbe spezzato, per cause ancora da accertare, colpendo l'uomo che è deceduto sul colpo. E ieri è morto un operaio ...

Incidenti stradali : Due morti e feriti : 23.04 Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli sulla A19 Palermo-Catania, nell'Ennese, tra Catenanuova e Gerbini. Lo rende noto la polizia stradale. Le vittime erano su un'auto che da una ricostruzione, stava per fermarsi ed è stata tamponata da un camioncino. Coinvolto un altro veicolo. Il tratto ininteressato è stato chiuso alcune ore. E a Arco (TN) un bimbo di appena ...

Incidenti : scontro sulla Palermo-Catania - Due morti : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Incidente mortale sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Il traffico sull'autostrada è momentaneamente bloccato con la viabilit

Due incidenti - CAOS IN A4 : 20 KM DI CODA/ Autista di camper 45enne morto sul colpo : Due INCIDENTI in A4 tra Desenzano del Garda e Brescia: Autista di camper 45enne muore sul colpo. CAOS viabilità, CODA da 20 km.

Domenica funesta sulla strade abruzzesi - in Due incidenti muoiono due motociclisti : Pescara - Quella che è passata è stata una tragica Domenica nelle stradi abruzzesi, in due distinti incidenti hanno perso la vita due giovani centauri. Il primo incidente è avvenuto a Carsoli (AQ) dove a perdere la vita è stato Emanuele Fina, un 27enne romano. Il giovane era uscito in moto con un gruppo di amici romani e nell'affrontare la curva di Pietrasecca, sulla Tiburtina Valeria, ha perso il controllo del mezzo, ...

Tre incidenti in poche ore : il bilancio è di Due morti : I fatti tutti nel Torinese: a perdere la vita due motociclisti, un ragazzo di 30 anni ed un uomo di 60. I dettagli e le foto

Incidenti stradali : video su Fb "andiamo a 220" - morti Due trentenni : Poco prima di schiantarsi in autostrada con la loro Bmw e morire nei pressi di Modena due trentenni hanno postato su Facebook un video in cui mostravano il tachimetro dell'auto che segnava la velocità di 220 chilometri l'ora. L'incidente è avvenuto sull'A1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Vittime Luigi Visconti, 39 anni, napoletano, e Fausto Dal Moro, 36 anni, originario di Padova, entrambi residenti a ...

Incidenti sul lavoro - sei vittime e Due feriti negli ultimi Due giorni. Al Sud il maggior numero di morti : Il bilancio dei caduti sul lavoro, negli ultimi due giorni, è di sei morti e due feriti. Le storie delle morti bianche sono sempre più numerose e il Sud è l’area del Paese più affetta da questa piaga. Sono storie come quella di Giuseppe Lauidicina che oggi è caduto dal tetto mentre stava riparando un’antenna, a Marsala, in provincia di Trapani. Quando è arrivata l’ambulanza, gli operatori hanno potuto solo constatare il ...

Due incidenti mortali a poche ore di distanza : morti una giovane mamma e un anziano : Due incidenti stradali mortali a Barberino del Mugello: all'altezza del casello dell'A1 ha perso la vita una 38enne, mentre...