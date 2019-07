ilmessaggero

(Di giovedì 4 luglio 2019) Èto in undi articoli sportivi e hato due colpi di pistola alndolo. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è ucciso. È successo...

StampaCuneo : Terrore a Cuneo vicino a piazza Galimberti: entra in negozio, spara al titolare e si suicida - Monica79811279 : RT @AngeloRindone: Legittima difesa? Cuneo, entra in negozio e uccide il titolare. Poi si spara - AngeloRindone : Legittima difesa? Cuneo, entra in negozio e uccide il titolare. Poi si spara -