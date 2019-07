A 104 anni operata al femore | nonna Elena torna a camminare

Sanità : operata al femore a 104 anni - Zaia - 'bravi i medici - il valore di non arrendersi mai' : Padova, 4 lug. (AdnKronos) - “Si può solo immaginare come si possa essere sentita la signora Elena quando ha capito che era tornata a camminare dopo una frattura di femore a 104 anni . E’ una notizia che dovrebbe fare il giro del mondo, perché il futuro della medici na è almeno in parte inesplorato e

A 81 anni incontra per la prima volta sua madre (di 104 anni) : erano state separate alla nascita : Eileen Macken, 81 anni, ha incontrato per la prima volta la mamma Elizabeth, di ben 104 anni, in Scozia. Le due donne erano state separate subito dopo la nascita ed Eileen è cresciuta in un orfanotrofio a Dublino. Per una vita intera ha cercato di rintracciare sua madre, e alla fine ci è riuscita.