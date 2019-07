(Di mercoledì 3 luglio 2019) Louise Porton, 23, è accusata di aver ucciso le due figlie Lexi di 3e Scarlett di 16ostruendo le loro vie respiratorie. Anche se lei continua ad affermare la sua innocenza davanti ai giudici nel processo in corso, per i medici le bimbe sono decedute "per patologie respiratorie ma non riconducibili ad alcuna causa naturale": "Lo ha fatto perché erano un limite al suo desiderio di uscire e vedere gente".