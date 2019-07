(Di mercoledì 3 luglio 2019) La denuncia del sindacato Filctem: "Il proprietario dell'azienda avrebbe cercato di far annullare l'intervento dei sanitari e ha intimato il licenziamento ad un lavoratore". L'azienda: "Caso non grave, chi ha chiamato l’ambulanza non era delegato e autorizzato a farlo"