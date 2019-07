LIVE Fabbiano-Karlovic | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-3 2-1 | azzurro avanti contro il

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio vincente di2-2 Servizio e dritto per tenere a zero per40-0si difende sui missili terra-aria diche poi sbaglia l’approccio a rete di rovescio 30-0 Scambio lungo concluso da un gran bel passante di dritto in diagonale! 15-0 Buon primo punto di1-2 Appoggia la voléee mantiene il vantaggio nel secondo set 40-15 Ace di30-15 Riesce in qualche modo a salvare la volée di dritto15-15 Sbaglia la demivolée malamentecon il rovescio 15-0 Risposta in rete di1-1 Tiene a zero40-0 Risposta di dritto in rete di30-0 Ancora una buona prima di15-0 Serve bene0-1 Tiene il servizio40-30 Ace di, è il nono 30-30 Prima al corpo di15-30 Ancorariesce a mettere la ...

