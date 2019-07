La seconda stagione di Riviera | da stasera su Sky Atlantic

APEX LEGENDS : Via alla seconda Stagione : Battle Charge è finalmente arrivato e Kings Canyon non sarà mai più lo stesso. Nuovi contenuti e modi di vivere il campo di battaglia, un’inedita mappa di Kings Canyon, l’esordio della Leggenda Wattson, il debutto della modalità Classificata, un nuovo Pass Battaglia, il devastante L Star LMG e molto altro. Un’oscura figura ha abbattuto la Repulsor Tower e gli APEX Games si sono dovuti ...

Riviera - la seconda stagione dal 3 luglio su Sky Atlantic : Riviera, la serie con Julia Stiles torna su Sky Atlantic con la seconda stagione. Ecco la trama dei nuovi episodi e le prime immaginiMentre Canale 5 trasmette gli episodi della prima stagione di Riviera, ogni mercoledì alle 21:15, Sky Atlantic lancia la seconda stagione. L’appuntamento con i nuovi episodi è per mercoledì 3 luglio alle 21:15 su Sky Atlantic, poi disponibili on-demand e anche su NOWTV.Arriva quindi domani, mercoledì 3 ...

Il drammatico finale della seconda stagione di Station 19 il primo luglio su FoxLife - aspettando la terza : Con gli episodi del primo luglio va in onda anche in Italia il finale della seconda stagione di Station 19, già trasmesso negli Stati Uniti lo scorso maggio. La serie sui vigili del fuoco di Seattle, tra cui spicca l'ex specializzando in chirurgia del Grey Sloan Memorial Hospital Ben Warren (Jason George), è nata come spin-off di Grey's Anatomy con cui interagisce con numerosi episodi crossover e continuerà la sua corsa su ABC con la terza ...

Baby - le prime immagini della seconda stagione in autunno su Netflix : ...

Blood & Treasure arriva su Rai2 quest’estate e ottiene il rinnovo per la seconda stagione : Blood & Treasure è stata rinnovata da CBS per una seconda stagione: la serie d'avventura del palinsesto estivo dell'emittente americana ha ottenuto la promozione per un ulteriore capitolo, che racconterà nuove missioni dei protagonisti Danny McNamara (Matt Barr) e Lexi Vaziri (Sofia Pernas). La prima stagione, composta da 13 episodi, ha debuttato nel maggio 2019 su CBS e poco più di un mese dopo la première ha già ottenuto il rinnovo: ...

Tacoma FD 2 : rinnovata per la seconda stagione : Tacoma FD 2 della WarnerMedia TruTV ha ricevuto la conferma per la seconda stagione. Sarà composta da 13 episodi totali, per una comedy che ha concluso il suo primo capitolo solo pochi giorni fa. La serie tv è stata in grado di realizzare ascolti interessanti, con una costante crescita già nella seconda settimana di debutto. Tanto che Tacoma FD 2 potrebbe persino replicare quanto accaduto con le prime puntate: confermarsi come la comedy via cavo ...

Russian Doll 2 : seconda stagione confermata per la Nicky di OITNB : Russian Doll 2 riceve la conferma per una seconda stagione, a distanza di poco più di un mese dal suo debutto su Netflix. Scommessa vinta per l’interpetre di Nicky di Orange is The New Black, che ha già chiuso i battenti della gloriosa serie tv. Le detenute di Lichtfield ritorneranno fra pochi giorni per il loro capitolo conclusivo, ma Natasha Lyonne sembra aver trovato una nuova dimensione sul piccolo schermo mondiale. Russian Doll 2 ...

Rosy Abate - La serie - su Canale 5 la prima stagione in replica - in attesa della seconda : E' stata la serie tv che ha permesso, due anni fa, alla fiction Mediaset di riprendere un po' di respiro. Ora, in attesa della seconda stagione sempre più vicina alla messa in onda, Canale 5 ripropone Rosy Abate-La serie, con le repliche della prima stagione in onda da questa sera, 25 giugno 2019, alle 21:20.Cinque episodi che, due anni fa, sancirono il successo dello spin-off di Squadra Antimafia (che ha chiuso i battenti nel 2016) e, ...

The Umbrella Academy : confermata la seconda stagione : Alcuni decenni fa, per nessuna ragione apparente, un gruppo di donne in tutto il mondo improvvisamente partorì nonostante non fosse incinta. Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), l’uomo più ricco e avventuroso del mondo, adotta quanti più bambini possibile e li cresce per essere una squadra di supereroi, perché tutti (o almeno la maggior parte di loro) hanno superpoteri. Ora i bambini sono tutti cresciuti, Hargreeves è morto, e tutti sono ...

Station 19 su FoxLife sostituisce Grey’s Anatomy - ultimi episodi della seconda stagione da lunedì 24 giugno : Da lunedì 24 giugno raddoppia l'appuntamento con Station 19 su FoxLife, con due episodi in prima serata. Lo spin-off di Grey's Anatomy, dedicato ad un gruppo di valorosi vigili del fuoco di una stazione dei pompieri di Seattle, prende il posto della serie madre nella programmazione italiana sul canale 114 di Sky. Lo scorso 17 giugno, infatti, FoxLife ha trasmesso l'ultimo episodio di Grey's Anatomy 15, concludendo la programmazione della ...

Romolo + Giuly : Cambio di Stagione - arriva la webserie prequel della seconda stagione : Romolo + Giuly: Cambio di stagione, da oggi su Mondofox disponibile la webserie prequel della seconda stagione.Da oggi e fino al 12 agosto in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand, arriva Romolo + Giuly: Cambio di stagione, il prequel della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, che andrà poi in onda a settembre su FOX (Sky, 112).Composto da 10 episodi da 3 minuti il prequel ideato per il web, che dal 13 agosto ...

Romolo + Giuly in attesa della seconda stagione arriva la web serie Cambio di Stagione : Dove aspettano i personaggi la nuova Stagione in caso di rinnovo di una serie tv? Ma nel limbo dei personaggi ovviamente!Partendo da questa simpatica idea la serie tv italiana di Fox Romolo + Giuly - La Guerra Mondiale Italiana ha realizzato una web serie per aiutare ad avvicinarsi ai nuovi episodi in arrivo a settembre sempre su Fox. Da oggi 24 giugno e fino al 12 agosto sul sito Mondofox.it e su Sky On Demand sono disponibili gli episodi di ...

Penn Badgley di You disgustato dal suo personaggio durante le riprese della seconda stagione : Da sempre molto duro nel giudicare il suo personaggio, Penn Badgley di You non perde occasione per confermare la sua avversione nei confronti dello stalker, sociopatico e serial killer che interpreta nella serie Netflix. Dopo aver contestato a più riprese l'interpretazione romantica dei gesti del suo Joe Goldberg da parte di spettatrici che lo hanno idealizzato nonostante i suoi crimini, l'attore è tornato a rimarcare la sua distanza dal ...

Big Little Lies smentisce i dubbi sull’utilità della seconda stagione grazie a una Meryl Streep al top (recensione) : La notizia del rinnovo di Big Little Lies per una seconda stagione non è stata accolta con un consenso unanime. L'opinione più diffusa era che quel tumultuoso season finale avesse portato a compimento l'indimenticabile viaggio delle Monterey Five, esaurendo il potenziale narrativo della serie. Come sappiamo, però, capita spesso che le opportunità creative e le ragioni di business stringano alleanze più forti della semplice ragionevolezza. A ...