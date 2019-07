Gravina | «Con sala Var gli arbitri potranno commentare gli episodi»

Calcio femminile - Gabriele Gravina : “Un anno per il professionismo delle donne - impegno concreto della FIGC” : Dopo l’uscita di scena ai quarti di finale della Nazionale femminile ai Mondiali di Francia, rimangono scottanti tantissimi temi relativi alle azzurre. Primo fra tutti è il professionismo del Calcio praticato dalle donne: non va infatti dimenticato che, ad oggi, tutto lo sport femminile in Italia è considerato dilettantistico dalla legge. A parlare alla Gazzetta dello Sport, intervistato da Alessandro Catapano, è il presidente della FIGC, ...

Calcio femminile : sì al professionismo - per Gravina - ma con cautela : In occasione del Consiglio Federale della Figc di ieri, il presidente Gravina è tornato a parlare di professionismo nel Calcio femminile. “Il messaggio che arriva dalle azzurre al Mondiale è di notevole entusiasmo, noi ci siamo sempre concentrati su questo mondo, ma non dobbiamo farci abbagliare dal momento”. Gravina teme che l’entusiasmo che si respira si limiti a restare “fenomeno passeggero di moda”: “Nel ...

Addio Totti - Gravina : “Aspetto con grande attesa qualche cenno da parte sua” : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, a Rimini per “The Coach Experience”, alla domanda sul futuro di Totti, ha risposto di essere in attesa: “Aspetto un cenno da Totti. La FIGC è la casa della memoria e della storia. La Federazione non può non accettare l’idea di avere grandi campioni come Totti, De Rossi, Buffon, come Vialli o Baggio. Non può non pensare ad un loro coinvolgimento perché è la casa di ...

Mondiale femminile - Gravina : “è ora di riconoscere il professionismo alle ragazze” : “E’ ora di riconoscere il professionismo alle ragazze del calcio che giustamente lo rivendicano.” L’Italia regala spettacolo al Mondiale femminile ed il n.1 Figc Gravina rilancia all’ANSA la proposta e parla delle ipotesi per il futuro. “In tempi non sospetti, abbiamo suggerito una proposta che consentirebbe ai club femminili, cosi’ come per il primo livello del professionismo maschile, di attutire ...

Gravina alla Gazzetta : “Studiamo una controproposta alla SuperChampions” : Il presidente della Figc Grabriele Gravina, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della Super Champions. Il progetto nato dall’ECA di Agnelli e appoggiato dalla Uefa ha visto tutte le Federazioni europee opporsi compatte. Preoccupa in particolare l’impatto che il torneo avrebbe sui vari campionati nazionali «Mi è stato detto che i piazzamenti nei campionati continueranno a determinare l’ ingresso nelle tre ...

Gravina : La Figc è contraria alla SuperLega : Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato oggi dell’ipotesi SuperLega esprimendo in maniera decisa la contrarietà della Federazione, anche se ha precisato che nessuna informazione precisa è arrivata dalla Uefa. «I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio nazionale a discapito di interessi legati a singoli ...

Gravina : «La Figc è contraria alla Super Champions» : «Siamo contrari alla costituzione di una Super Champions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina sul tema della riforma delle competizioni internazionali. «I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio […] L'articolo Gravina: «La Figc è ...

Figc - la proposta rivoluzionaria di Gravina : “Playoff e playout in Serie A”. Poi bacchetta Il consiglio direttivo della Lega di B : La proposta di Gravina per la Serie A Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al forum del Corriere dello Sport ‘Il calcio che vogliamo’, ha voluto proporre la sua idea per contrastare la crisi del calcio italiano. Ecco quanto ha dichiarato: «Il nostro sistema sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato ...

Annullamento Play-out di B - interviene Gravina : “il Consiglio direttivo non credo sia competente in materia” : Il presidente della Figc ha commentato la decisione del Consiglio direttivo della Lega di B che ha annullato i Play-out dopo la retrocessione del Palermo “L’ipotesi di non disputare il Play-out di Serie B merita una riflessione approfondita. Non mi sembra che il Consiglio direttivo della Lega di B sia competente in materia, quindi la federazione farà su questo una riflessione nel Consiglio del 16 maggio”. Davide ...