Crolla diga in India | almeno 7 morti e 20 dispersi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) A causa delle forti piogge monsoniche, inunaha ceduto:7 persone sono morte e una ventina risultano disperse nello Stato di Maharashtra. Ieri, la breccia che si è aperta nellaTiware, nel distretto di Ratnagiri, ha provocato l’inondazione dei villaggi vicini:una decina di abitazioni sono state spazzate via. Negli ultimi 3 giorniuna trentina di persone sono decedute per le precipitazioni, per crolli, annegamenti e scosse elettriche. L'articoloine 20Meteo Web.

