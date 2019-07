Come scegliere dei pantaloni da uomo

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Abbiamo parlato di scarpe e calzini, oggi saliamo e arriviamo ai– ovvero quelli che buona parte della popolazione maschile reputa siano i jeans e basta. In realtà il jeans è un tessuto nato per il lavoro manuale ed è caldo d’estate e freddo d’inverno, di rado è elegante e lo mettiamo perché retaggio delle medie e del liceo, quando se non li avevi addosso venivi bullizzato. Ma oggi le regole del gioco sono cambiate, ed è ora di adattarsi. Vediamo i punti salienti. Il taglio Che sia cotone, lana o jeans, il taglio giusto per unadulto è chiamato classico o “a sigaretta”. Il taglio “skinny” ha la rara capacità di star male a tutti. Rende le gambe lunghe e sottili, per questo le donne ne vanno matte ma sugli uomini trasmettono fragilità e debolezza se sei magro, e fanno effetto cono gelato se sei sovrappeso. Il taglio “baggy”, ossia quello da rapper che ho portato per ...

