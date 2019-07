Accordo biennale con Sky | la Champions in chiaro torna a Mediaset

digital-news

(Di mercoledì 3 luglio 2019) LaLeague insu. «Dalla prossima stagione la miglior partita del mercoledì» della principale competizione europea per club «sarà trasmessa free da Canale 5», grazie a «uncon Sky». Lo annuncia Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali tra Santa Margherita Ligure e Portofino, luoghi 'del cuorè per l'ad di, scelti anche per sottolinearne la rinascita dopo le devastazioni della mareggiata...

EnzoArlotta29 : RT @CalcioFinanza: Accordo biennale tra Sky e Mediaset: affare da 42-45 milioni di euro a stagione - hbk_89 : RT @CalcioFinanza: Accordo biennale tra Sky e Mediaset: affare da 42-45 milioni di euro a stagione - CalcioFinanza : Accordo biennale tra Sky e Mediaset: affare da 42-45 milioni di euro a stagione -