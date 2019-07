Vodafone Giga Network 4 5G arriva in tante altre città | ecco i nuovi comuni coperti

Vodafone potrebbe ridurre la velocità della propria GigaNetwork 4.5G : Secondo alcune indiscrezioni Vodafone potrebbe limitare a 600 Mbit la velocità massima della propria GigaNetwork 4.5G. L'articolo Vodafone potrebbe ridurre la velocità della propria GigaNetwork 4.5G proviene da TuttoAndroid.

Le offerte Vodafone Red Unlimited 5G fino al 7 luglio raddoppiano i Giga : La nuova rete 5G di Vodafone è pronta per il suo esordio ufficiale e a da oggi anche le offerte Red Unlimited saranno abilitate a sfruttare tale connettività

Vodafone down in Italia/ Oggi Giga illimitati internet gratis : ironia sul 'regalo' : Vodafone down in tutta Italia ma non solo: segnalazioni nel resto d'Europa. Guasto risolto dopo due ore: il regalo dell'azienda ai suoi clienti.

Wind e Vodafone regalano gigabyte e biglietti ai loro clienti : Ecco le ultime iniziative targate Wind e Vodafone e pensate dai due operatori per i rispettivi clienti: 100 Giga per i primi e il concerto di Ligabue per i secondi

Vodafone Summer Pack 2019 rinnova le ricaricabili Total Giga e Giga In & Out : Vodafone vuole farsi trovare pronta per l'estate con la nuova promo Summer Pack 2019, che porterà novità per le offerte Total Giga e Giga In & Out.

Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali : Se siete clienti Vodafone in questi giorni potreste ricevere dal vostro operatore l'invito ad attivare l'opzione aggiuntiva Giga All Night. Ecco tutti i dettagli