Vela | Mondiali Laser Standard 2019 | Giovanni Coccoluto ed altri quattro azzurri volano in

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Cominciano tra soli due giorni i Campionati del Mondodella classe olimpica, in programma dal 4 al 9 luglio a Sakaiminato, in Giappone. Nella Miho Bay, collocata sulla sulla costa nord occidentale di Honshu, la più grande isola del Giappone, va in scena l’evento più importante della stagione per iisti di tutto il Mondo ed in particolare per chi non è ancora riuscito a strappare il pass olimpico, tra cui l’Italia. La rassegna iridata mette in palio cinque posti per le regate olimpiche del 2020 da assegnare ai Paesi che non hanno strappato la qualificazione in occasione del Mondiale 2018 di Aarhus. Nella entry list dell’evento figurano per l’Italia cinque barche, con, Nicolò Villa, Marco Gallo, Giacomo Musone e Gianmarco Planchestainer che proveranno a regalare al Bel Paese la carta olimpica nel penultimo evento di ...

riviera24sport : Da Sanremo e Imperia ai mondiali di vela in Portogallo - riviera24 : Da Sanremo e Imperia ai mondiali di vela in Portogallo - EnzoRusciano : I soldi investiti complessivamente nelle #Universiadi in Campania sono stati un terzo di quelli spesi a Roma per la… -