Pelle in eccesso dopo il dimagrimento | come evitarla

gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Bruschi cambiamenti di peso possono causare laine la flaccidità addominale, un problema risolvibile con uno specifico allenamento, una corretta alimentazione e trattamenti specifici. Ci siamo presi cura di noi stessi per alcuni mesi seguendo una dieta sana, varia ed equilibrata senza perdere un solo appuntamento in palestra. Nel frigo non c'è più traccia di pasticceria industriale, bibite zuccherate o cibi ultra elaborati, perché li abbiamo saggiamente sostituiti con frutta e verdura di stagione, senza contare che ora il nostro snack preferito è una mela golden. Ci si sente bene, leggeri e agili, i vestiti ci stanno meglio e i muscoli addominali di cui da tanto tempo avevamo perso le tracce, cominciano a fare capolino e a diventare visibili. Erano proprio lì, accucciati sotto lo strato di grasso accumulato attorno alle maniglie ...

alchimiesonore1 : VEOFIT Pantalone per Sudorazione Legging Dimagrante - Tonifica e Aiuta ad eliminare l'acqua in eccesso per la Pelle… - magicadespell78 : @fabredolo @SirDistruggere Veramente si tratta di un chirurgo estetico. Non è un intervento medico, ma la ginecoma… - VeganBologna : Assorbe il sebo in eccesso e lenisce gli arrossamenti cutanei. Consigliato a chi ha sbalzi ormonali, alimentazione… -