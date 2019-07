Meteo | Giugno 2019 è stato il più caldo al mondo | in Europa 2°C oltre la media

Meteo Alto Adige : Giugno torrido - mai così caldo dal 2003 : Con un valore di +39,9°C alla stazione di San Martino in Passiria quest’anno si è registrato il secondo giorno più caldo mai registrato nel mese di Giugno dall’inizio delle misurazioni Meteo in Alto Adige. La minima del mese è stata registrata il 1° Giugno alla stazione di Monguelfo con un valore di +3,3°C. Il mese appena concluso è stato il secondo più caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni nel 1850. Solo nel 2003 ...

Meteo - le previsioni di domenica 30 giugno : Meteo, le previsioni di domenica 30 giugno Una domenica di sole splendente in quasi tutta l'Italia, a eccezione delle zone alpine centro occidentali al Nord dove si potrebbero verificare lievi rovesci e delle zone interne della Sardegna, della Sicilia e della Calabria con qualche nube. LE previsioni Parole ...

Meteo Roma : previsioni weekend 29-30 giugno : Meteo Roma: previsione per il weekend 29-30 giugno 2019 Tempo sostanzialmente stabile e soleggiato nella giornata di sabato con ampie schiarite in città e clima piuttosto caldo nelle ore pomeridiane.Domenica all’insegna del tempo stabile con ampie schiarite sia nel corso delle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +20°C e +38°C. Meteo Lazio: previsione per il weekend 29-30 giugno 2019 Ampie schiarite e stabilità ...

Meteo - “mai così caldo a Giugno in Francia” : +41°C a Clermont-Ferrand - a Nantes e Bordeaux + 30°C a mezzanotte [DATI] : L’ondata di caldo africano in Europa ha costretto la Francia a mettere 78 dipartimenti sotto allerta arancione, un numero record. Tutta la Francia è interessata dal caldo, tranne le coste della Manica e qualche zona del sud-ovest. Nella notte, Nantes è risultata la città più calda della Francia nel bel mezzo di questa ondata di caldo africano che ha tutte le carte in regole per continuare a scrivere nuovi record nel Paese. A mezzanotte, Nantes ...

Meteo - le previsioni di venerdì 28 giugno : Meteo, le previsioni di venerdì 28 giugno Continua l'ondata di caldo dell'anticiclone africano, salgono a 16 le città da bollino rosso. Su tutte le regioni è previsto sole, caldo intenso e nessuna precipitazione Parole chiave: caldo ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 28 giugno : Meteo Roma: previsioni per venerdì 28 giugno Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata e nottata sempre con ampi spazi di sereno.Temperature comprese tra +21°C e +38°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 28 giugno Tempo stabile su tutta la regione grazie alla presenza dell’anticiclone africano che porterà cieli sereni o al più poco ...

Meteo - le previsioni di giovedì 27 giugno : Meteo, le previsioni di giovedì 27 giugno Allerta per l’ondata di caldo al Nord e al Centro: bollino rosso in sei città, in Piemonte si sfiorano i 42 gradi. Temperature più moderate al Sud con qualche pioggia su dorsale e rilievi siculi e possibili rovesci sul basso Tirreno Parole chiave: ...

Meteo al 28 giugno : temperature oltre i 40 gradi - caldo mai percepito da più di un secolo : L'estate è letteralmente entrata nel vivo e nei prossimi giorni, come era stato previsto, farà sentire tutta la sua forza e la sua intensità un po' su tutta la penisola italiana. Le previsioni Meteo tra mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno promettono temperature cocenti e un caldo che metterà a dura prova la resistenza dei cittadini. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, tutto questo sarà causato dall'anticiclone ...

Meteo Roma : previsioni per giovedì 27 giugno : Meteo Roma: previsioni per giovedì 27 giugno 2019 Giornata caratterizzata dal tempo generalmente stabile con sole prevalente nelle ore diurne e ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +21°C e +38°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 27 giugno 2019 Tempo asciutto fin dal mattino su tutta la regione, con ampi spazi di sereno e solo qualche innocuo addensamento sui rilievi nelle ore pomeridiane. Ampie ...

Meteo - caldo record sull’Italia : da giovedì si toccano temperature mai raggiunte a giugno : L’Anticiclone Nord-Africano ha deciso di scatenare tuta la sua potenza proprio nell'ultima parte di questo mese trascinando masse d’aria torride di origine africana vero il Vecchio Continente. Per il centro nord dell'Italia si raggiungevano temperature oltre i 40 gradi e per alcune zone sarà record del periodo.

Meteo - le previsioni di mercoledì 26 giugno : Meteo, le previsioni di mercoledì 26 giugno Ondata di caldo soprattutto al Nord e al Centro, temperature più basse e qualche precipitazione nell'area meridionale. Picchi di temperatura fino a 38 gradi (LE previsioni ) Parole chiave: Meteo ...

Meteo - le previsioni di martedì 25 giugno : Meteo, le previsioni di martedì 25 giugno Forte afa su tutta la penisola con allerta di livello 2 (bollino arancione) in tre città: Bolzano, Brescia e Rieti. Caldo che aumenterà nei giorni successivi per raggiungere il suo apice tra giovedì e venerdì. Per gli esperti sarà l’estate più calda dal ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 25 giugno : Meteo Roma: previsioni per martedì 25 giugno Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata e nottata sempre con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +18°C e +35°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 25 giugno Tempo stabile su tutta la regione grazie alla presenza dell’anticiclone africano che porterà cieli sereni o al più poco ...

Meteo - le previsioni di lunedì 24 giugno : Meteo, le previsioni di lunedì 24 giugno Torna il bel tempo al Nord, qualche nuvola insiste nelle regioni centrali. Primo giorno della settimana soleggiato anche nel Meridione, salvo locali rovesci su Appennino, Murge e Puglia Ionica nel pomeriggio. LE previsioni Parole chiave: ...