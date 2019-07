“Ma che montagne russe stupende!” La scollatura di Eli Gregoraci manda in tilt

Temptation Island Vip - la nota della produzione : “Mai invitato certe coppie che dicono di aver rifiutato” : FQ Magazine Temptation Island, “Cavalcami, cavalcami più forte”: la proposta hot di Katia al single Giovanni La produzione di Temptation Island Vip ha deciso di intervenire con una nota ufficiale per mettere a tacere tutte le indiscrezioni che da settimane stanno circolando sulla partecipazione di una serie di coppie famose nella nuova edizione ...

I sudanesi sfidano i militari e le pallottole : “Manifesteremo finché non andranno via” : Manca appena mezz’ora al grande appuntamento, alla «marcia del milione» organizzata dall’opposizione sudanese. È mezzogiorno e mezzo e i quartieri centrali di Khartoum sembrano ancora addormentati, mentre sulle grandi vie di scorrimento il traffico si è diradato all’improvviso. Attorno, nelle stradine alberate e polverose, fervono i preparativi. Ra...

ADL : “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco di Ancelotti - nel calcio non ci sono regole fisse che funzionano sempre! Continuerò i lavori al San Paolo dopo le Universiadi. Su Sarri - la nuova maglia e Dimaro…” : L’Intervista di Aurelio De Laurentiis Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul vari temi che riguardano il Napoli: “Sto mangiando il cosiddetto cuore di bue. Il pomodoro di Sorrento è eccellente: peccato che tutto ciò che è eccellenza, diventa proprietà comune e quindi ...

Moto2 - le rivelazioni di Alex Marquez : “Mamma si fida più di me che di Marc - ma se dovessi correre come lui…” : Il fratello di Marquez ha conquistato le ultime tre gare di Moto2, ma per compiere il salto in MotoGp manca ancora qualcosa Tre vittorie nelle ultime tre gare di Moto2, Alex Marquez ha ingranato le Marce giuste mettendo in fila tutti i propri avversari e strappando la testa della classifica a Lorenzo Baldassarri. AFP/LaPresse Un’accelerazione poderosa quella del fratello minore di Marc, sempre pronto a sostenerlo in qualsiasi momento ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...

Salmo annuncia l’uscita del disco “Machete Mixtape 4” con Fabri Fibra - Ghali - Tedua e molti altri : In arrivo il 5 luglio The post Salmo annuncia l’uscita del disco “Machete Mixtape 4” con Fabri Fibra, Ghali, Tedua e molti altri appeared first on News Mtv Italia.

Carlo Verdone : “Max Tortora imita Celentano che prova a parlare romano”. Il tributo è da ridere : “Ora Max Tortora farà una bellissima imitazione di Celentano in Rugantino, quando tenta di parlare romano”. Il video pubblicato da Carlo Verdone e in cui il collega imita Adriano Celentano, sul set di Si vive una volta sola, è rimbalzato sui social. Il film citato è quello del 1973 diretto da Pasquale Festa Campanile. L'articolo Carlo Verdone: “Max Tortora imita Celentano che prova a parlare romano”. Il tributo è da ...

Vladimir Luxuria a Non è la D’Urso : “Mark Caltagirone è l’uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo” : C’era anche Vladimir Luxuria tra gli ospiti di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso per tirare le somme del caso Prati: l’opinionista ha detto la sua sul ruolo di “Donna Pamela”, ovvero Pamela Perricciolo, una delle due ex agenti della Prati. “Io non sono una psicologa, ma penso che Mark Caltagirone sia l’uomo che Pamela Perricciolo sarebbe voluto essere – ...

Marchetti : “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto : Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto. Il collega della squadra di calciomercato di Sky Sport, Federico Marchetti, parla delle mosse di mercato del Napoli nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. ve ne proponiamo alcuni passaggi. Marchetti: ...

Acqua - l’ente che rifornisce il sud diventa spa. M5s : “Ma i soci saranno solo pubblici”. Scontro con i comitati locali : C’è chi la vede una vittoria e chi la strada maestra per arrivare alla privatizzazione dell’Acqua. In attesa che venga approvata la legge sull’Acqua pubblica attualmente all’esame della commissione Ambiente della Camera, a far discutere è l’articolo 24 del decreto Crescita, che completerebbe il processo di liquidazione (ormai in corso da 8 anni) dell’Eipli, l’ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ...

Salvini in Usa - Bersani : “Mai vista una visita così sdraiata con gli americani. Altro che ‘prima l’Italia’. Roba da matti” : “La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti“. così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfraco Palazzolo, a proposito del viaggio del ministro dell’Interno a Washington e del suo incontro con il vicepresidente degli ...

Zingaretti vara la segreteria Pd - renziani esclusi. E il partito esplode : “Macché pluralismo - un`unica matrice identitaria” : Nicola Zingaretti vara la nuova segreteria Pd e subito parte l'attacco dei renziani, che sono stati esclusi e ccusano il segretario di non avere mantenuto la promessa di garantire il pluralismo. Passano solo pochi minuti dopo la diffusione della nota del Pd con i nomi scelti e su twitter parla Andrea Marcucci, capogruppo in Senato di fede renziana. "La segreteria del Pd resa nota da Zingaretti non assomiglia al partito del noi. Vedo un`unica ...

Basket – L’Italia femminile supera la Bielorussia di misura. Coach Crespi bacchetta le azzurre : “Male in difesa!” : L’Italia femminile supera la Bielorussia 71-67 in una delle amichevoli che precedono EuroBasket Women 2019: Coach Crespi bacchetta la fase difensiva delle azzurre Nel primo dei due test previsti nel weekend contro la Bielorussia, la Nazionale femminile si è imposta al PalaBrera di Broni per 71-67. La miglior marcatrice tra le azzurre è stata Elisa Penna con 27 punti (career high per lei con la Maglia della Nazionale), in ...

Justin Bieber torna sui suoi passi : “Match MMA contro Tom Cruise? Mi spaccherebbe il culo! Ecco il perchè di quel tweet” : Justin Bieber torna sui suoi passi dopo le dichiarazioni belligeranti dei giorni scorsi: niente match MMA contro Tom Cruise, il tweet era una goliardata Nelle ultime ore, un tweet di Justin Bieber aveva stuzzicato l’attenzione di molti più fan del solito. Niente riguardante gossip o musica, il cinguettio della pop star canadese parlava di un match MMA che lo avrebbe visto protagonista! Justin Bieber ha lanciato una sfida via social a ...