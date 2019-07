Le notizie del giorno – Frase shock su Astori | un calciatore minacciato di morte | le tre

Ultime notizie Roma del 01-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione che in studio dopo alcune ore di assedio intorno al parlamento di Hong Kong alcuni manifestanti e sono entrati nell’edificio Hanno occupato l’aula al governo li accusa è venuta tua violenza estrema e la tizia minaccia l’uso della forza per sgomberare l’edificio intanto lungo corteo Pacifico ha riempito le strade ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : la rivoluzione della squadra : Calciomercato Roma, ultime notizie: la rivoluzione della squadra Il campionato di Serie A 2018/19 ce lo si è lasciato alle spalle appena un mese e pochi giorni fa. Dall’ultimo atto allo stadio Olimpico contro il Parma, la Roma (vittoriosa 2-1) ha poi vissuto giorni intensi e capovolgimenti di fronte repentini nell’inizio di questa calda estate. Nella capitale e dintorni si cerca di rimettere un po’ d’ordine per ...

Ultime notizie Roma del 01-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta solo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a Vienna la domanda di un giornalista ho studiato dopo un colloquio con il presidente van der beek intanto alla riunione della commissione Sud Italia è slittata dopo il rinvio a ...

Ultime notizie Roma del 01-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì primo luglio in studio Giuliano terrigno Come ottenere sulle nomine al vertice delle istituzioni Ue il Presidente del Consiglio Europeo Tosca sospeso la riunione ha convocato un nuovo incontro domani mattina a Bruxelles manca L’intesa fra il 28 sul nome del successore di junker alla guida della punizione per il quale era in pole position e socialista olandese timermans ...

Ultime notizie Roma del 01-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno non crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo alla domanda di un giornalista al seno dopo un colloquio con il presidente van der bellen intanto alla riunione della commissione sull’Italia slittata dopo il rinvio a domani ...

Ultime notizie Roma del 01-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla Gabriella Luigi in studio il tasso di disoccupazione maggio è sceso al 9% 0,2 punti percentuali in meno rispetto ad aprile lo rileva l’Istat si tratta del valore più basso dal febbraio del 1012 per la prima volta da oltre 7 anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra in calo anche la disoccupazione giovanile tra i 15 e i 21 anni che ha ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Schick nel mirino del Borussia Dortmund - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, in attacco resta l'idea Higuain, su El Shaarawy...

Usa-Corea del Nord - ultime notizie : passi avanti dopo la visita di Trump? : Usa-Corea del Nord, ultime notizie: passi avanti dopo la visita di Trump? Usa-Corea del Nord: prima storica visita di un presidente americano, a che punto siamo sul dossier relativo alla Penisola Coreana? Non troppo avanti. Se il passo di Trump nella parte Nordcoreana della Zona Demilitarizzata ha senza dubbio avuto un importante impatto simbolico, niente di più di una generica ripresa dei colloqui è stata stabilita tra i due paesi. Le ...

Crollo programmato del Ponte Morandi di Genova - SIPPS : “Non bisogna nascondere ai bambini le notizie” : Nei giorni scorsi tutta Genova in particolare ha assistito con sgomento e tristezza al Crollo programmato del Ponte Morandi. Molti genitori si saranno posti il problema di spiegare ai propri figli cosa è successo e perché. Questa è una buona occasione per rendere partecipe un bambino di una notizia triste. Secondo la SIPPS questo fatto rappresenta l’occasione per spiegare, se non lo si è già fatto, cosa è accaduto il 14 agosto del 2018 e come si ...

Ultime notizie Roma del 01-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio dopo più di 12 ore di trattative non stop al Consiglio Europeo i leader dei 28 paesi europei Sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean Claude junker alla guida della commissione europea per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni europee e stanno sul ...

Ultime notizie Roma del 01-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta fra due persone sono state condotte in carcere e una posta agli arresti domiciliari dalla polizia di stato di catania per estorsione e truffa aggravata vicino avevamo che avrebbe versato i tuoi somme di denaro una donna conosciuta online che dipingeva innamorata di lui e bisognosa di soldi le indagini erano state avviate dalla polizia postale dopo una denuncia della ...