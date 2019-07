La Perla annuncia 126 esuberi a Bologna Sindacati e Pd protestano

La Perla in crisi - il marchio di lingerie made in Italy annuncia 126 esuberi. Landini : “È grave” : "Un altro marchio di prestigio del made in Italy che rischia di vedere la sua linea produttiva e ideativa totalmente realizzata all'estero" denuncia Landini della Cgil. Lo storico gruppo del made in Italy infatti era stato venduto l'anno scorso alla società anglo-olandese Tennor che ora ha annunciato un pesante programma di rilancio industriale fatto di oltre un centinaio di esuberi.Continua a leggere