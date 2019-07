Isolamento e autoreclusione | quando l’hikikomori uccide

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019) I vicini non lo vedevano mai, non lo conoscevano. Hanno saputo di lui solo, sabato, si è gettato dal quinto piano del palazzo nel quartiere Mirafiori, alla periferia di Torino, dopo che la madre l’ha minacciato di sottrargli la tastiera del computer, da cui pare sia ossessionato. Ora il diciannovenne è ricoverato, in Rianimazione, al Cto di Torino. Qualche mese fa aveva deciso di smettere di andare a scuola e da allora l’in cui viveva si era fatto ancora più profondo. Si parla di lui come di un «autoescluso»: è la traduzione di hikikomori, un termine coniato nel 1998 da Saito Tamaki, direttore del dipartimento psichiatrico dell’Ospedale Sofukai Sasaki in Giappone, che indica una condizione caratterizzata dall’evitamento del contatto sociale e dal ritiro nella propria casa, protratto per almeno 6 mesi. Ne abbiamo parlato con Antonio Cerasa, psicologo ricercatore del CNR ...