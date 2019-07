In spiaggia con la mamma | bimba punta da una siringa

L’ago ha trapassato le scarpe! Bimba di sei anni si punge con una siringa sulla spiaggia : Avrebbe dovuto essere una piacevole giornata di vacanza al mare, ma per una bambina di appena sei anni si è trasformata in un incubo: la piccola stava camminando sulla spiaggia di Torre a Mare (Bari), nella zona di via Fontana Nuova, fra i locali Calamarè e Ske, quando è stata punta da una siringa nascosta sotto la sabbia. L'ago si è conficcato sotto l'infradito della Bimba ed ha raggiunto un dito, pungendola. A seguito dell'incidente la piccola ...

Benvenuti : senza ulteriori novità esperimento spiaggia Tevere si conclude così : Roma – “In molti si chiedono se quest’anno verra’ riaperto il ‘lido’ fluviale a ponte Marconi che secondo le intenzioni dell’amministrazione Raggi quest’anno doveva rappresentare la stagione del rilancio, tanto che si ipotizzava anche la realizzazione di una piscina all’aperto. Noi di Ecoitaliasolidale in questi giorni abbiamo effettuato un sopralluogo. Ad oggi non sono in atto lavori ...

Jesolo - in 30 contro 3 : scacciata dagli ombrelloni - baby gang picchia i bagnini della spiaggia : Almeno 30 minori, tra italiani e nordafricani, hanno aggredito gli addetti al salvataggio che li avevano allontanati dalle sdraio occupate e destinate agli ospiti di un hotel

Italia 1 - a luglio arriva un programma con i giochi sulla spiaggia. Panpers conduttori (con Pintus?) : Anche Italia 1, che meriterebbe un rilancio, avrà una nuova produzione estiva (insieme con il Battiti Live). Si tratta di un programma perfetto per il periodo più caldo, con numerosi giochi in spiaggia e sfide all'ultimo duello: le registrazioni sono partite pochi giorni fa da Rimini e il programma dovrebbe andare in onda già dal 15 luglio per una quindicina di puntate. Ancora ignoto il titolo, mentre i conduttori dovrebbero essere i Panpers ...

Lecce - anziana data per dispersa e ricercata con le motovedette : era in spiaggia : Si sono vissuti momenti di apprensione ieri pomeriggio presso la località balneare denominata spiaggiabella, non lontano da Torre Rinalda, in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che un uomo - le cui generalità non state ovviamente diffuse - abbia dato l'allarme perché non riusciva a trovare la moglie 70enne. Il litorale ieri era piuttosto affollato per via del gran caldo che per tutto il giorno ha fatto ...

Varazze - i vigilantes di colore contro i vu cumprà in spiaggia : Salvatore Di Stefano I tre stranieri faranno i controllori sulle spiagge e dovranno tentare di contrastare il fenomeno dei venditori abusivi Un'iniziativa che non mancherà sicuramente di suscitare polemiche quella del comune di Varazze, splendida località di mare in provincia di Savona. Secondo quanto riportato dall'Ansa infatti, il comune della cittadina ligure ha deciso di affidare il controllo delle sue spiagge a tre cittadini ...

Diritti e doveri dei cani (e dei padroni) in spiaggia : il vademecum per l’estate con gli amici a quattro zampe : Oggi inizia ufficialmente l’estate e con essa la stagione turistica estiva. Come al solito si assisterà alla battaglia delle multe per i cani in spiaggia. Le cose negli ultimi anni sono migliorate anche se non nella maniera da noi auspicata. Sono piu di 3.000 le ordinanze emesse rispettivamente da comuni, capitanerie di porto, provincie e regioni, alle quali si aggiungono le leggi regionali e i regolamenti dei singoli stabilimenti balneari ...

È la spiaggia dei Conigli a Lampedusa la più bella d’Italia 2019 per TripAdvisor : La spiaggia dei Conigli di Lampedusa è stata eletta la più bella e recensita d’Italia. TripAdvisor, anche per il 2019, ha inserito la stupenda spiaggia dei Conigli di Lampedusa nella Top 10 delle spiagge Italiane più belle. Segue Cala Rossa di Favignana e la spiaggia di Tropea in Calabria. Lampedusa. Tra la Sicilia e l’Africa spunta una delle isole più belle d’Italia e del mondo. In compagnia di Linosa e Lampione, ...

Cosa mangiare al mare? La dieta consigliata dal nutrizionista per le giornate in spiaggia : Il caldo è finalmente arrivato e con esso anche i weekend al mare. Ma prestare attenzione alla dieta è fondamentale anche, e soprattutto ora. “L’alimentazione deve essere adatta ai ritmi e al caldo che potrebbe debilitarci – spiega il biologo nutrizionista Vincenzo Liguori attraverso la propria pagina Facebook -. Proprio per questo ho voluto stilare una dieta da seguire nei giorni di mare, che sia fresca e leggera, ma anche ...

Aurora Ramazzotti è bollente in spiaggia con l’amica Sara Daniele : bollente vacanza a Mykonos per Aurora Ramozzotti che mette in mostra tutta la sua seducente bellezza,Come è stato riportato da Dagospia, la giovane e bella Aurora Ramazzotti si sta godendo una vacanza fra le spiagge di Mykonos insieme al fidanzato Goffredo Cerza e all’amica Sara Daniele, a cui è legata da una profonda amicizia. Una vacanza che è documentata ampiamente sui social, con foto e video, e che diventa bollente nel momento in cui la ...

San Donà e Portogruaro. Gratis posto in spiaggia con ombrellone alle neo mamme : Un grande incentivo al turismo e anche alla maternità. Un posto in spiaggia con ombrellone per la durata di 15

Fumare in spiaggia 2019 : Codacons chiede divieto. Cosa dice la legge? : Fumare in spiaggia 2019: Codacons chiede divieto. Cosa dice la legge ? Di seguito analizziamo Cosa dice, attualmente, la legge circa la possibilità o meno di Fumare in spiaggia. La stagione estiva è alle porte e, pertanto, è importante sapere in anticipo se le norme ammettono il diritto di accendere una sigaretta anche sul bagnasciuga. Vediamolo. Se ti interessa sapere se si può portare il cane in spiaggia e qual è la responsabilità del ...

Ancona. Frana la falesia del Conero - paura in spiaggia tra i bagnanti a Numana : Attimi di paura e sgomento lungo la Riviera del Conero, nelle Marche, per una doppia avvenuta nei pressi della spiaggia del Frate di Numana. Non è la prima volta che succede. E Fortunatamente, grazie al divieto di accesso imposto, nessuno si è fatto male.