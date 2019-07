huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) “Hoio mio. Misempre ‘trovati un lavoro’”: è la confessione di Marco Campanella, 37 anni il prossimo 15 luglio, che nella mattinata di lunedì hacon ferocia con almeno dieciilMichele, 71 anni, ex maresciallo della guardia d Finanza. La tragedia si è consumata nel loro appartamento di Legnano. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera.Marco Campanella, nonostante l’età di chi ormai in qualche modo avrebbe dovuto costruirsi una vita e un futuro, era in realtà ancora un ragazzo. Studioso ma non troppo, sognatore ma senza vita sociale né affetti. Ex insegnante di chitarra, diplomato al Conservatorio, da poco laureato in lingue in un corso triennale e con l’intenzione di iscriversi a una nuova facoltà, quella di Scienze politiche per ...

MariaLuisaCamma : RT @lerbobuono: Ho ucciso in balcone con una ciabattata quello che si è poi rivelato essere un filo di cotone nero attorcigliato su se stes… - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: “Ho ucciso mio padre a coltellate. Mi diceva ‘trovati un lavoro’, ma io volevo studiare' - HuffPostItalia : “Ho ucciso mio padre a coltellate. Mi diceva ‘trovati un lavoro’, ma io volevo studiare' -