Fabiano | Raggi dichiari stato emergenza | potrebbe partire macchina esercito e protezione

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – “Ama dichiara la resa, solo la Sindaca non lo ammette. Bandiera bianca sui rifiuti a Roma. Gli impianti di Rocca Cencia sono chiusi e saturi le macchine AMA non scaricano piu’ ormai da ore. Chiedo un atto di responsabilita’ e saggezza alla Sindaca. Dichiarando l’e chiedendo aiuto al Prefettolaorganizzata dicivile. Ne’ piu’ ne’ meno di quanto successo a Napoli qualche anno fa. In questo modo losarebbe obbligato a intervenire. La Sindacapensa di gestire la tragica situazione scagliandosi contro Regione e vecchia politica, mentre Salvini gode della distruzione di Roma. Faccio appello alla democrazia, alla solidarieta’ nazionale, alle forze armate, allacivile perche’ ci salvino da un disastro ambientale senza precedenti. Per ...