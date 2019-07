Denunciò stupro a Bolzano | 15enne confessa | Ho inventato tutto

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Lodi una 15 a maggio lungo una ciclabile aha suscitato grande clamore mediatico, ma è statodalla ragazza per attirare l’attenzione del suo fidanzato. Lo fa sapere la Procura, che in questi giorni ha concluso le indagini preliminari.Nel corso degli accertamenti - si legge in una nota - la ragazza ha spontaneamente dichiarato al pm e alla psicologa consulente che si è trattato di una dichiarazione non veritiera fatta per attirare l’attenzione del proprio ragazzo senza però valutare la dimensione che la vicenda avrebbe potuto assumere.“Le dichiarazioni della ragazza minorenne - prosegue la Procura di- sono riscontrate dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, in particolare dall’esito degli accertamenti tecnici della polizia scientifica”. La Procura precisa infine che ...

