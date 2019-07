Chelsea | atteso in giornata l’annuncio di Lampard | firmerà un triennale DETTAGLI

Chelsea - accordo raggiunto con Frank Lampard : in giornata atteso l’annuncio ufficiale : Il club inglese ha raggiunto l’ accordo con Lampard , che sarà il prossimo allenatore dei blues Il Chelsea e Frank Lampard possono finalmente dirsi sì, accordo raggiunto tra le parti e annuncio ufficiale atteso nella giornata di oggi. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, l’ormai ex allenatore del Derby County firmerà un contratto triennale a quattro milioni di sterline a stagione, con un bonus di un milione in caso di ...

Juventus-Sarri - l’agente dell’allenatore atteso a Londra per parlare con il Chelsea : spunta un ostacolo non da poco : L’agente dell’allenatore del Chelsea è atteso a Londra per parlare con il Chelsea, che potrebbe a sua volta chiedere un indennizzo per liberare Sarri Giornata importante quella di oggi per il futuro di Maurizio Sarri, l’agente dell’allenatore toscano infatti partirà alla volta di Londra per parlare con il Chelsea. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di uscita che permetterebbe ...