Chelsea | accordo raggiunto con Frank Lampard | in giornata atteso l’annuncio ufficiale

Real Madrid - accordo con il Chelsea : Kovacic ceduto a titolo definitivo [CIFRE e DETTAGLI] : Real Madrid e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mateo Kovacic. Il croato resterà a Londra, dove ha ben figurato nella scorsa stagione. Come riporta “Marca“, i Blancos incasseranno una cifra vicina ai 45 milioni. L’accordo verrà ufficializzato nelle prossime ore. Kovacic era seguito anche dall’Inter, sua ex squadra, e dal Milan. Calciomercato Real Madrid, Isco verso ...

Sarri verso la Juve - c'è l'accordo per lasciare il Chelsea : Semaforo verde per Maurizio Sarri alla Juve. Il Chelsea ha concordato in via di principio un'intesa col tecnico affinché possa approdare al club bianconero, secondo quanto risulta alla Bbc. L'accordo è stato raggiunto nella tarda serata di giovedì 13 giugno, nel corso di colloqui con la dirigenza. Oggi dovrebbe essere messo a punto l'accordo definitivo che secondo la fonte britannica prevede una commissione di ...

Dall’Inghilterra - c’è l’accordo Chelsea-Real Madrid per Hazard : le cifre : Grande colpo di mercato in casa Real Madrid, c’è l’accordo per l’arrivo ai Blancos dell’attaccante Eden Hazard. Il calciatore belga si trasferirà dal Chelsea in Spagna per 88,5 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro, più eventuali bonus, è quanto riporta il ‘Guardian’, secondo cui i due club stanno preparando i contratti da firmare. Hazard ha ancora un anno di contratto con il Chelsea ma ha ...

