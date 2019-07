Carola è libera | “Vittoria della solidarietà” Gip | “Decisione conforme giurisprudenza”

ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019)Rackete, la comandanteSea-Watch 3 che aveva forzato il blocco dei porti italiani per far sbarcare a Lampedusa 40 migranti soccorsi in mare, tornadopo quattro giorni trascorsi agli arresti domiciliari. Il gip, oltre a non convalidare l'arresto, ha escluso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una "scriminante" legata all'avere agito "all'adempimento di un dovere", quello di salvare vite umane in mare. "Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grande vittoriasolidarieta' con tutte le persone come i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiuti in molti paesi in Europa" ha dettoRackete, commentando la decisione del gip che non ha convalidato il suo arresto. "La decisione assunta dal ...

lauraboldrini : “Ha agito per portare i migranti in salvo” ha detto la giudice escludendo anche il reato di resistenza e violenza a… - HuffPostItalia : Sea Watch, Carola torna libera. Il Gip di Agrigento non convalida l'arresto e non dispone misure cautelari - TgLa7 : #SeaWatch: gip non convalida l'arresto, Carola libera. Non disposta alcuna misura cautelare -