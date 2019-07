Carola è libera Salvini | sentenza politica

ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019)Rackete, la comandante della Sea-Watch 3 che aveva forzato il blocco dei porti italiani per far sbarcare a Lampedusa 40 migranti soccorsi in mare, tornadopo quattro giorni trascorsi agli arresti domiciliari. Il gip, oltre a non convalidare l'arresto, ha escluso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una "scriminante" legata all'avere agito "all'adempimento di un dovere", quello di salvare vite umane in mare. Una decisione cheha definito "vergognosa" accusando la giudice di agire per interessi politici e promettendo di riformare al piu' presto la giustizia italiana. Per commentare quella che chiama una "fiaba horror", il vice presidente del Consiglio ha scelto il mezzo a lui piu' congeniale: una diretta Facebook, in tarda serata, dopo il ricevimento per la festa ...

