Cancro alla prostata | il nuovo esame ti può salvare | così una semplice analisi delle

Diagnosi del Cancro alla prostata : studio britannico sviluppa test delle urine : Il cancro alla prostata è la neoplasia più frequente tra gli uomini. Importantissimo rimane arrivare ad una Diagnosi precoce, prima che il tumore diventi difficile da controllare chirurgicamente e farmacologicamente. Ora un team di ricercatori britannici ha sviluppato un test delle urine che consente una Diagnosi precoce di questo cancro, ben 5 anni prima delle attuali tecniche. Sebbene apparentemente semplice, la sua lettura - basata sulla ...

Tumori : “Farmaci sempre più mirati per il Cancro alla tiroide” : “Ci sono nuovi sviluppi nella gestione del cancro alla tiroide, come quelli offerti da una classe di farmaci, gli inibitori della tirosin chinasi, utilizzati sempre più spesso su pazienti affetti da cancro alla tiroide con malattia avanzata, tipicamente metastatica, per aiutare a controllare la diffusione e la crescita delle metastasi del cancro tiroideo“, ha spiegato Gregory Randolph della cattedra di Oncologia chirurgica della ...

Nuovi sviluppi nella cura del Cancro alla tiroide : farmaci già esistenti sono efficaci per evitare metastasi : “Ci sono Nuovi sviluppi nella gestione del cancro alla tiroide, come quelli offerti da una classe di farmaci, gli inibitori della tirosin chinasi, utilizzati sempre più spesso su pazienti affetti da cancro alla tiroide con malattia avanzata, tipicamente metastatica, per aiutare a controllare la diffusione e la crescita delle metastasi del cancro tiroideo“, ha spiegato Gregory Randolph docente di Oncologia chirurgica della tiroide ...

Prende il sole senza crema solare - scopre di avere un Cancro alla pelle : “Mettete la protezione” : La 35enne francese Laure Seguy ha scoperto di avere un tumore alla pelle, molto probabilmente innescato dalle troppe ore trascorse sotto il sole senza usare la crema solare. Ha voluto raccontare la sua storia e mostrare le proprie cicatrice per far intuire i rischi di un comportamento simile.Continua a leggere

Ho il Cancro alla gola! Dave Mustaine dei Megadeth costretto a cancellare il tour : È con un lungo messaggio sui social che il cantante ha annunciato di avere un cancro alla gola. “Abbiamo pianificato un trattamento che i medici ritengono abbia una percentuale di successo del 90%. Le cure sono già iniziate”, ha aggiunto il cantante che si vede costretto a cancellare tutte le date live previste per quest’anno. L’artista ha però rassicurato i suoi fan: tornerà in pista prima possibile e lo farà con il seguito dell’album Dystopia, ...

Dave Mustaine - il leader dei Megadeth : ‘Ho un Cancro alla gola’ : “Mi è stato diagnosticato un cancro alla gola […] Sto lavorando a stretto contatto con i miei medici, e abbiamo pianificato un trattamento che secondo loro ha il 90% di possibilità di successo”. Con queste parole Dave Mustaine, cantante e chitarrista dei Megadeth, annuncia ai fan sui social di essere malato. Un annuncio choc per i tanti sostenitori del musicista e della band, ma le cure – fa sapere il diretto interessato ...

Megadeth - il cantante Dave Mustaine : “Ho un Cancro alla gola” : È con un lungo messaggio sui social che il cantante dei Megadeth, Dave Mustaine, ha annunciato di avere un cancro alla gola. “Abbiamo pianificato un trattamento che i medici ritengono abbia una percentuale di successo del 90%. Le cure sono già iniziate”, ha aggiunto il cantante della band trash metal che si vede costretto a cancellare tutte le date live previste per quest’anno. Mustaine ha però rassicurato i suoi fan: tornerà ...

Dave Mustaine 'Ho il Cancro alla gola'/ Il leader dei Megadeth sconvolge i fan : Dave Mustaine 'Ho il cancro alla gola', lo sconvolgente annuncio del leader dei Megadeth che rivela il suo male e mette in agitazione i fan

Pediatria : l'esperto - 'anche i bimbi rischiano il Cancro alla pelle' : Al Mondiale di dermatologia di Milano Sandipan Dhar (India) spiega chi ha più probabilità di ammalarsi

"Anche i bimbi rischiano Cancro alla pelle" : Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Sono puntati anche sulla pelle dei bambini i riflettori del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) di Milano. Particolarmente seguito l'intervento di Sandipan Dhar, Institute of Child Health e Amri Hospitals di Kolkata, India: anche i piccoli rischiano

Il melanoma non è sempre causato dal sole : “Il Cancro alla pelle può colpire chiunque” : “Il sole non è il diavolo. L’esposizione” ai suoi raggi “dev’essere controllata, ma evitarlo non è la scelta giusta visto che la nostra pelle ha bisogno della vitamina D“. Mentre inizia la stagione estiva e cresce la voglia di tintarella, è questo il consiglio di Harald Kitter, professore e dermatologo all’università di Vienna, dal Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano. Lo ...

Scoperta un’alleata dei tumori che dà il via alla malattia : il Cancro potrebbe essere colpito sul nascere : Un gruppo di scienziati del Laboratorio di Scienze Mediche dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, guidati dalla biologa molecolare Debora Angeloni, hanno scovato un nuovo elemento che promette di essere fondamentale per comprendere lo sviluppo dei tumori solidi, ovvero quelli più diffusi. La ricerca portata a termine permetterà così di aggredire il tumore fin dalla sua formazione, ma solo in ...

Cancro alla prostata più aggressivo e letale a causa di una proteina : Elevate concentrazioni della proteina CCN3 nel tessuto tumorale indicano un rischio maggiore di metastasi alle ossa del Cancro alla prostata. Si tratta di un potenziale biomarcatore in grado di suggerire l'evoluzione della neoplasia e quanto essa sia aggressiva e letale, permettendo agli oncologi di agire di conseguenza.Continua a leggere

Mariateresa Scurria guarita dalla Madonna di Giampilieri/ "Avevo il Cancro ma poi..." : Mariateresa Scurria, a La Vita in Diretta la storia di una donna guarita dalla Madonna di Giampilieri. "Mi avevano diagnosticato il cancro ma poi...".