TFA sostegno | posti disponibili ad oggi | dove e scadenza

scuolainforma

(Di lunedì 1 luglio 2019) Per il TFA2019, non tutte le Università che hanno pubblicato il bando sono riuscite a riempire ia disposizione, motivo per cui alcuni docenti idonei possono ancora avere la possibilità di partecipare ai corsi anche se hanno superato la selezioni in Atenei diversi. Di seguito indichiamoè ancora possibile iscriversi. Procedure di iscrizione ancora aperte Le procedure del TFA2019 ancora aperte in data odierna sono: Università di Bergamo: Immatricolazione dalle ore 9.00 di lunedì 1° luglio ed entro e non oltre le ore 23.59 di mercoledì 3 luglio. SCUOLA DELL’ INFANZIA: 24di cui 6 da destinarsi a candidati idonei collocati in graduatoria fra la posizione n. 51 e la n. 56 e i restanti 18da assegnare a candidati di altri atenei; SCUOLA PRIMARIA: 11SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 7da destinare a ...

scuolainforma : #TFAsostegno, posti disponibili ad oggi: dove e scadenza - cestmonmec : RT @SindacatoAsset: TFA Sostegno: Come Accedere al Corso senza esami - danidoingthings : @AleksejRostov Hai provato il tfa di sostegno? Io vorrei il prossimo anno -